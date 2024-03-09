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Kentsel dönüşüme büyük kredi desteği! 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.03.2024 14:14
Güncelleme:09.03.2024 14:27
Kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. Verilecek konut kredisinde detaylar belli oldu. Peki, aylık taksitler ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.
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