Kentsel dönüşüme büyük kredi desteği! 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi

Kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. Verilecek konut kredisinde detaylar belli oldu. Peki, aylık taksitler ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.

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