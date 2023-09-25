25 Eylül 2023, Pazartesi
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Kentsel dönüşümde yeni dönem! İmara kapalı alanlar rezerv alanlara taşınacak
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan yasa teklifi kapsamında çürük binalar rezerv alanlara taşınacak, dönüşüm düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanacak.