Kentsel dönüşümde yeni dönem! Dönüşüm düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanacak

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için devam eden düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi planlanan yasa teklifi kapsamında çürük binalar rezerv alanlara taşınacak, dönüşüm düşük faiz ve uzun vadeli taksitlerle sağlanacak. 6 Şubat'ta yaşanan 11 ili etkileyen asrın felaketi depremlerin ardından İstanbul için çalışmalar hızlandı. İstanbul'un dönüşümü için 4 aşamalı plan hazırlandı. Hızla 1.5 milyon riskli yapının dönüşümü sağlanacak. İki yakada rezerv alanlarda 350 bin konut yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.