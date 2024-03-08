Kentsel dönüşümde yeni adım! 0,69’luk kredi hangi illere verilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Peki 5 büyükşehir için kredi desteği nasıl olacak? Faiz oranları ve vade ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve Cumhur İttifakı Maltepe Adayı Kadem Ekşi aktardı.

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