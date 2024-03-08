08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kentsel dönüşümde yeni adım! 0,69’luk kredi hangi illere verilecek?

Kentsel dönüşümde yeni adım! 0,69’luk kredi hangi illere verilecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2024 17:33
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bir adım attı. Peki 5 büyükşehir için kredi desteği nasıl olacak? Faiz oranları ve vade ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve Cumhur İttifakı Maltepe Adayı Kadem Ekşi aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşümde yeni adım!
Kentsel dönüşümde yeni adım!
Kore yarımadasında savaş çanları!
Kore yarımadasında savaş çanları!
Atina-Moskova hattında saldırı gerilimi!
Atina-Moskova hattında saldırı gerilimi!
Çocukları için köye yerleşip tarıma başladı
Çocukları için köye yerleşip tarıma başladı
İmamoğlu’nun sözlerine tepki: Çifte standartın...
İmamoğlu'nun sözlerine tepki: Çifte standartın...
Afet sigortası neleri kapsayacak?
Afet sigortası neleri kapsayacak?
İstanbul’da barış masası kurulur mu?
İstanbul'da barış masası kurulur mu?
Osmangazi Hastanesi ne zaman açılacak?
Osmangazi Hastanesi ne zaman açılacak?
AK Parti’den kadınlara büyük destek!
AK Parti’den kadınlara büyük destek!
Zelenskiy İstanbul’a geldi!
Zelenskiy İstanbul'a geldi!
Caniler iade edilecek mi?
Caniler iade edilecek mi?
CHP’de Burcu Köksel krizi derinleşiyor!
CHP’de Burcu Köksel krizi derinleşiyor!
Daha Fazla Video Göster