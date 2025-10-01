Kentsel dönüşümde 'şeffaflık' tartışması! "Devlet binanıza el koyacak" iddiası

01 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 10:45
İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinde “şeffaflık” tartışmaları yeniden gündeme geldi. İddialara göre bir apartman yöneticisi, bazı kat maliklerinin haklarını görmezden geldi. Peki, kentsel dönüşümde kat malikleri hangi adımları izlemeli ve yasalar bu konuda ne diyor? Tüm detaylar A Haber'de...
