Kentsel dönüşümde 'şeffaflık' tartışması! "Devlet binanıza el koyacak" iddiası

İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinde “şeffaflık” tartışmaları yeniden gündeme geldi. İddialara göre bir apartman yöneticisi, bazı kat maliklerinin haklarını görmezden geldi. Peki, kentsel dönüşümde kat malikleri hangi adımları izlemeli ve yasalar bu konuda ne diyor? Tüm detaylar A Haber'de...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN