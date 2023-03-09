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Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımı 3.500 TL'ye çıktı

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 09:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını bildirdi. Bakan Kurum, şu anda İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirterek "Nisan ayından itibaren yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı." dedi.
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Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı!
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