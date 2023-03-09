09 Mart 2023, Perşembe
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Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımı 3.500 TL'ye çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını bildirdi. Bakan Kurum, şu anda İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirterek "Nisan ayından itibaren yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya çıkarıldı." dedi.