Kentsel dönüşüm seferberliği! 3 milyon 300 bin konut yenilendi

Türkiye'de "yüzyılın dönüşümü" birçok alanda yaşandı. Bunlardan biri belki de en önemlisi ise kentsel dönüşümdü. Peki kentsel dönüşümde son 21 yılda neler yapıldı.? İşte kentsel dönüşüm seferberliği…

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