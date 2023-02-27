27 Şubat 2023, Pazartesi
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Kentsel dönüşüm karşıtı Barış Atay'dan polise iftira hükümete tehdit! İkiyüzlülüğü 'pes' dedirtti
Kentsel dönüşüme karşı çıkarak vatandaşları kışkırtan TİP'li Barış Atay, Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemeye çalıştı. Barış Atay ile birlikte halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışan Barış Atay, deprem bölgesinde 7/24 görev yapan polislere iftira attı. Kentsel dönüşüme karşı çıkan Atay'ın hükümete tehditler savurması tepki çekti.