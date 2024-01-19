Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! Komşular değil konutlar yenileniyor

İstanbul'da dönüşüm köşemizin bu sefer ki adresi kentsel dönüşümün Türkiye'de ilk başladığı noktalardan Gaziosmanpaşa oldu. Komşular değil, konutlar yenileniyor. İstanbul'da dönüşüm devam ediyor. Riskli binalar vatandaşın korkulu rüyası olmuştu. Dönüşümle yüzleri güldü.

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