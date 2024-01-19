19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! Komşular değil konutlar yenileniyor

Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! Komşular değil konutlar yenileniyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2024 20:20
İstanbul'da dönüşüm köşemizin bu sefer ki adresi kentsel dönüşümün Türkiye'de ilk başladığı noktalardan Gaziosmanpaşa oldu. Komşular değil, konutlar yenileniyor. İstanbul'da dönüşüm devam ediyor. Riskli binalar vatandaşın korkulu rüyası olmuştu. Dönüşümle yüzleri güldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor!
Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor!
Kemal Kılıçdaroğlu gidişattan rahatsız!
Kemal Kılıçdaroğlu gidişattan rahatsız!
Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma!
Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma!
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri!
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri!
55 aday daha açıklandı!
55 aday daha açıklandı!
Yalova’nın İlçe Belediye Başkan adayları!
Yalova’nın İlçe Belediye Başkan adayları!
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında!
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında!
Süleymaniye yeni kandil mi?
Süleymaniye yeni kandil mi?
Donanmanın 4 yeni gücü! 3 gemi ile bir SİHA deniz kuvvetlerine katıldı
Donanmanın 4 yeni gücü! 3 gemi ile bir SİHA deniz kuvvetlerine katıldı
TSK dünyanın en güçlü 8. ordusu
TSK dünyanın en güçlü 8. ordusu
A Haber muhabirine saldıranlar tutuklandı
A Haber muhabirine saldıranlar tutuklandı
ABD’de art arda Türkiye analizi!
ABD’de art arda Türkiye analizi!
Daha Fazla Video Göster