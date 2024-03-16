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Kentsel dönüşüm hangi aşamada? Olası İstanbul depremine karşı hangi önlemler alınıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 10:58
Megakent İstanbul için olası büyük depreme karşı tek çözüm kentsel dönüşüm. Peki İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Riskli binaların dönüşümü ne kadar sürecek? A Haber muhabiri Kübra Kılıç İstanbul'un dönüşüm sürecini uzman konuğu Dr. Nihat Şen ile konuştu.
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Kentsel dönüşüm hangi aşamada?
Kentsel dönüşüm hangi aşamada?
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