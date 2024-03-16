16 Mart 2024, Cumartesi
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Kentsel dönüşüm hangi aşamada? Olası İstanbul depremine karşı hangi önlemler alınıyor?
Megakent İstanbul için olası büyük depreme karşı tek çözüm kentsel dönüşüm. Peki İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olacak? Riskli binaların dönüşümü ne kadar sürecek? A Haber muhabiri Kübra Kılıç İstanbul'un dönüşüm sürecini uzman konuğu Dr. Nihat Şen ile konuştu.