KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI! 2012’den beri neler yapıldı!

TBMM'de kabul edilen yeni kentsel dönüşüm yasası ile birlikte kentsel dönüşüm seferberliği daha da hızlandı. Peki çalışmalar hangi aşamada? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

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