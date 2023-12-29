29 Aralık 2023, Cuma
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Kentsel Dönüşüm alanları belirlendi! Riskli alanlar taşınacak
İstanbul'da kentsel dönüşüm için 12 yerde rezerv alan belirlendi. Bu kapsamda daha önce boşaltılan askeri alanlar da yerleşim yeri olacak. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve konuğu gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi aktardı. İşte haberin detayları…