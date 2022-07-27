Keneden ölümler arttı | Keneye karşı hangi önlemler alınmalı? Kene ısırdığında ne yapılmalı?

Son günlerde kene ısırığıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına bağlı ölümler arttı. Peki hangi önlemler alınmalı? İlk müdahale nasıl olmalı? Akıllardaki soruların cevabını Tokat'ta bulunan A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bahadır Orkun Özbay verdi.

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