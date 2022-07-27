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Keneden ölümler arttı | Keneye karşı hangi önlemler alınmalı? Kene ısırdığında ne yapılmalı?

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 15:33
Son günlerde kene ısırığıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına bağlı ölümler arttı. Peki hangi önlemler alınmalı? İlk müdahale nasıl olmalı? Akıllardaki soruların cevabını Tokat'ta bulunan A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bahadır Orkun Özbay verdi.
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