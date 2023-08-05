Kendini 'Hesap uzmanı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun çeyrek altın hesabı tutmadı!

Her fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hezimet dolu seçimlerin ardından Erzincan’ın Tercan ilçesinde düzenlenen ilk mitinginde hesap hatası yaptı. Gaflarıyla her geçen gün gündeme farklı bir boyut kazandıran Kılıçdaroğlu, konuşmasında ortalama 2 bin 783 liradan satılan çeyrek altının fiyatının 6 bin 749 TL olduğunu iddia etti.