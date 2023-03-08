Kendilerini değil Türk halkını düşündüler! Afet bölgesinin kadın kahramanları konuştu!

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip tek yürek oldu. Kimisi enkaz altından can çıkardı, kimisi yaraları iyileştirdi, kimisi psikolojik destek olurken kimisi ise yardım malzemesi getirdi. 45 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği felakette depremin ilk anından itibaren depremzedelere kanat geren, el uzatan kadın kahramanlar duygularını anlattı.