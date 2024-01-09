Kendilerine "kurtarıcı" dedirttiler! Katil İsrail'den sivillere yeni işkence

Katil İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 23 bini aşkın sivili katleden İsrail esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN