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Kendilerine "kurtarıcı" dedirttiler! Katil İsrail'den sivillere yeni işkence

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 10:12
Katil İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye giren, 23 bini aşkın sivili katleden İsrail esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor.
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Kendilerine "kurtarıcı" dedirttiler!
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