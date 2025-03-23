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KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla geçti

KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 23.03.2025 16:03
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi
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KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla geçti
KEMANKEŞ 1 füzesi testi başarıyla geçti
KEMANKEŞ 1 füzesi testi başarıyla geçti
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