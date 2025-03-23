KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi

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