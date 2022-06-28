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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmen planı

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 14:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı planları kapsamında kendisine mesafeli olan muhafazakar seçmenin gönlünü kazanabilmek için stratejik adımlar atıyor. Helalleşme açılımı ile başlayan süreç, sembolik ziyaretlerle sürüyor. Peki Kılıçdaroğlu sağ seçmeni ikna edebilir mi? CHP gerçekten de değişti mi? İşte ayrıntılar...
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