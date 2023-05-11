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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı HDP'lilerden AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi: Kafana mermi yağdırırız

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2023 18:07
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde birlikte yol yürüdüğü HDPKK'nın seçimler öncesi provokasyonları devam ederken AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven HDP'liler tarafından ölümle tehdit edildi. Adana'da vatandaşlardan oy istemek için ziyaretlerde bulunan Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" ifadeleriyle vatandaşlardan oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları olan HDP'liler ise "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağdırırız" cümlesiyle Yurduseven'i tehdit etti.
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