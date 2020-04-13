Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sahra Hastanesi' yalanı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında dile getirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, “Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu” dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulduğu ortaya çıktı.



GÜLAÇTI: "FUAR ALANINA SADECE 2 ADET SEPERATÖR VE BÖLMELER KONULMUŞTUR"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülçatı, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.





FUAR ALANINA SADECE BÖLMELER KONULMUŞ!

Zeydan Karalar'ın, sahra hastanesi olduğunu iddia ettiği yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuardan kalma malzemeler ile bölünmüş yerler oluşturduğu açıkça görülüyor.





KILIÇDAROĞLU: ZEYDAN KARALAR, BİN YATAKLI SAHRA HASTANESİ YAPTI!

Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin yataklı sahra hastanesi yaptığını öne sürerek, "Bin yataklı... 45 günde değil. Bir belediye başkanının yaptığı devasa.. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya.. Becerisizlik bu kadar olur ya.. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler" iddiasında bulundu.





GÜLAÇTI: "SANIRIM GENEL BAŞKAN DA HALKIMIZ GİBİ ALDATILMAKTADIR"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Y��reğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülçatı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk Televizyonu'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, "Sanırım Genel Başkan'da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.

"HASTANE İDDİASI TAMEMEN ALDATMACA!

Ozan Gülçatı, şunları söyledi:

"CHP'nin ülke geneli tüm belediyelerinde yaptığı 'yapmadığımız şeyi söyleyelim, yeri gelince hükümetin hizmetlerini üstlenelim, nasıl olursa alıcısı var' anlayışı devam etmektedir. Adana halkı asla ama asla bu algıyı 'yemeyecektir' Söz konusu hastane iddiası tamemen aldatmacadır!"







"KILIÇDAROĞLU, KARALAR'IN HALKI ALDATMA POLİTİKASINA ALET OLMAKTA"

"Şayet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu algı operasyonunun bir parçası değilse! -ki olduğuna inanmak istemiyoruz- Sayın Karalar'ın ilk günden bu yana sürdürdüğü halkı aldatma politikasına alet olmaktadır. Yaşanan süreci Adanalılar adına üzülerek izlediğimizi ifade etmek istiyorum."





"ADANA HALKI ALDATMA DEĞIL FİİLİ HİZMET BEKLEMEKTEDİR…"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu bile aldatarak bu açıklamayı yaptıran, geçtiğimiz bir yıl içerisinde Adanamız için taş üstüne taş koymayan Sayın Karalar yönetiminin ülke kamuoyunu ve Adanalı hemşehrilerimizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Adana halkı aldatma değil fiili hizmet beklemektedir..."

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 7 Nisan 2020 tarihinde yer alan haberde koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara lojman hazırlandığı ve sahra hastanesi kurulduğu iddia ediliyor.







KENAN KIRAN / SABAH