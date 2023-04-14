Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jet merakı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki iftar programına saati 12 bin dolarlık jet ile gitti. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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