Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Milliyetçilik” çelişkisi! HDP ile yakın ilişkileri gizleme çabası mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde "Milliyetçilik" çıkışlarıyla gündemde. HDP ile yakın ilişkilere ve terör örgütü PKK'ya karşı eleştiriler artınca kendisinin "Milliyetçi" olduğunu ikna etme çabasına girdi.

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