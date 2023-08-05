Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza! Yaralılar var

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2’si gazeteci olmak üzere 2 yaralı bulunuyor.