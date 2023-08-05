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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza! Yaralılar var

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Giriş: 05.08.2023 15:50
Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2’si gazeteci olmak üzere 2 yaralı bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza!
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