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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Nuriye Gülmen terör örgütünün yuvasında basıldı

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Giriş: 12.08.2020 11:37
Güncelleme:12.08.2020 11:37
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partinin grup konuşmasında 'kardeşim' diye hitap ettiği Nuriye Gülmen, DHKP-C'nin üssü olarak bilinen İdil Kültür Merkezi’ne yapılan operasyonda gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' Gülmen, dün nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Okmeydanı semtinde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne yönelik polis baskınında, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen ve ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen yakalandı.

Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

DHKP-c'nin Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, örgüt yöneticileriyle toplantı sırasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 6 şüpheliden Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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