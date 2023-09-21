Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Karabağ" sessizliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ateşkes görüşmelerinin başlamasıyla ilgili de sessizliğini koruyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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