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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Karabağ" sessizliği

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 13:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ateşkes görüşmelerinin başlamasıyla ilgili de sessizliğini koruyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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