25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira provokasyonu! Manidar zamanlama: Sinyalin verildiği gün devreye girdi! Çarpıcı sözler: FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira provokasyonu! Manidar zamanlama: Sinyalin verildiği gün devreye girdi! Çarpıcı sözler: FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2022 11:10
Başkan Erdoğan'a iftiralarının perde arkasında ne var? İftira siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolü ne? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftira ve tehditleriyle ne amaçlıyor? Suriye'ye harekat ve NATO tartışması kimleri harekete geçirdi? Kılıçdaroğlu'na iftira kampanyasının dayanağı FETÖ'cüler mi? Meselenin hukuki boyutu ne? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İftira provokasyonunda manidar zamanlama İFTİRA PROVOKASYONUNDA MANİDAR ZAMANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İftira provokasyonunda manidar zamanlama
İftira provokasyonunda manidar zamanlama
Suriye’de yeni operasyon ne zaman?
Suriye'de yeni operasyon ne zaman?
Külliye’de göç toplantısı
Külliye'de göç toplantısı
Fetih coşkusunda milyonlarca fidan dikilecek
Fetih coşkusunda milyonlarca fidan dikilecek
Skandal açıklama: İstanbul’u verirsin, Kayyum atarsın
Skandal açıklama: İstanbul’u verirsin, Kayyum atarsın
Kılıçdaroğlu’na dava açılacak
Kılıçdaroğlu'na dava açılacak
Bakan Akar sınır hattında
Bakan Akar sınır hattında
Heyetler Ankara’ya geliyor
Heyetler Ankara'ya geliyor
İşte CHP-FETÖ ilişkisinin perde arkası
İşte CHP-FETÖ ilişkisinin perde arkası
Altun’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Altun'dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Hamza Dağ : Kılıçdaroğlu koltuğunun diyetini ödüyor
Hamza Dağ : Kılıçdaroğlu koltuğunun diyetini ödüyor
Kılıçdaroğlu İç kaos oluşturmak istiyor
"Kılıçdaroğlu İç kaos oluşturmak istiyor"
Daha Fazla Video Göster