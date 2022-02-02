02 Şubat 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre önce 2018'deki ihaleye dikkat çekmiş ve usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, ihaleye giren 15 firma arasından kazanan firmaya ihalenin verilmediğini ileri sürmüştü. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına ilişkin resmi verileri köşesine taşıdı ve gerçekleri kamouyu ile paylaştı.