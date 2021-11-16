16 Kasım 2021, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çelişkisi! Kimlerle neden helalleşmek istiyor?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hellalleşme çıkışı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı?Avrupa'da 'Turkey Tribunal' oyununun perde arkasında kimler var? AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.