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Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li dostları Memleket Partililere saldırdı! Koalisyona dahil olmayı reddeden Memleket Partisi HDPKK'nın hedefinde

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Giriş: 01.05.2023 19:06
Seçimlere kısa süre kalırken HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'li isimler Gaziantep'te yedili koalisyona dahil olmayı reddeden Muharrem İnce'nin partisine gönül veren Memleket Partililere saldırdı. Yaşanan arbedede gerilim yükselirken bazı CHP'li isimlerin de kavga içinde yer aldığı görüldü. İşte detaylar...
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