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Kemal Kılıçdaroğlu’nun EYT çelişkisi! Geçmişte yaş sınırını savundu

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 13:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu müjdeledi. Ancak uzun yıllardır devam eden sorunun çözümünü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahiplenmeye kalktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu; geçmişte bir çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.
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