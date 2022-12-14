14 Aralık 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun EYT çelişkisi! Geçmişte karşı çıkmıştı
Hükümetin üzerinde çalıştığı EYT konusunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da bay Kemal" sözleri geçmişi hatırlattı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde "Emeklilik yaşının kadınlarda 55'e, erkeklerde 60'a yükseltilmeli" dediği ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT ile ilgili çelişki dolu açıklamaları...