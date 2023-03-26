26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması! (BDP-HDP) için PKK uzantısı demişti… Kılıçdaroğlu’na zor soru: Ne değişti?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması! (BDP-HDP) için PKK uzantısı demişti… Kılıçdaroğlu’na zor soru: Ne değişti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 16:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte BDP-HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ne değişti sorusu soruldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması!
Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması!
O konutları örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar
O konutları örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar
’’Devleti Yıkma Planı’’ mı?
''Devleti Yıkma Planı'' mı?
Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Paravan adaydır!
Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Paravan adaydır!
45 günde iki yeni dev sağlık üssü kurulmuştu!
45 günde iki yeni dev sağlık üssü kurulmuştu!
Fransızlardan PKK/YPG’li teröristlere onur nişanı!
Fransızlardan PKK/YPG'li teröristlere onur nişanı!
Bakanlıklar personel alımı için ilana çıkıyor
Bakanlıklar personel alımı için ilana çıkıyor
Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber!
Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber!
PKK yandaşlarından Almanya’da eylem
PKK yandaşlarından Almanya'da eylem
Depremzedelerle iftar yemeği
Depremzedelerle iftar yemeği
Devleti yıkma planı mı? HDP asıl niyetini mi açıkladı?
Devleti yıkma planı mı? HDP asıl niyetini mi açıkladı?
Kürtçe yasaklı dil olmaktan nasıl çıktı?
Kürtçe yasaklı dil olmaktan nasıl çıktı?
Daha Fazla Video Göster