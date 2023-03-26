Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması! (BDP-HDP) için PKK uzantısı demişti… Kılıçdaroğlu’na zor soru: Ne değişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte BDP-HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na ne değişti sorusu soruldu.

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