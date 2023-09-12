Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama: Danışmanının bile niteliğini bilmiyor

Yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı İYİ Parti’den darbe üstüne darbe yerken, eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten dikkat çeken açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Çiçek, CHP Genel Başkanı’nın yanında çalışanları hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını sert bir ifadeyle belirtti.