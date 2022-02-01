01 Şubat 2022, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi zabıtasına örnek oldu! Vatandaşa skandal hareket
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi, CHP'li yönetimlerin hakim olduğu bölgelerde vatandaşa karşı takınan genel bir tavır haline döndü. Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkımı protesto eden vatandaşa çirkin bir el hareketinde bulundu. Kadın zabıta kameraların kendisini çektiği o anda halka el hareketi yaparak "al sana hatıra fotoğrafı" dedi.