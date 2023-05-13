Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDPKK mitinginde skandal olaylar! Türk bayrakları indirildi Öcalan'a özgürlük talep edildi Türkiye tehdit edildi

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyor. Yarın sabah on milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başında olacak. Seçim öncesi partiler son çalışmalarını sürdürürken, 7’li koalisyon masasının ortağı olan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDPKK’nın mitinginde yine skandal olaylar yaşandı. Açılan Türk bayrakları anonsla indirilirken, terörist elebaşı Öcalan için özgürlük çağrısı yapıldı ve Türkiye tehdit edildi.