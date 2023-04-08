Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili vaatleri! Verdiği hiçbir sözü tutmadı yapılan projelere de takoz olmaya çalıştı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayıma devam ederken, HDP destekli 6'lı koalisyon masasının ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden vaat vermeye başladı. 2009 yılından itibaren seçimlere giren Kılıçdaroğlu, bugüne kadar verdiği hiçbir vaadi yerine getirmezken; yapılan işlere de takoz olmaya çalıştı. ahaber.com.tr Kılıçdaroğlu'nun verdiği ama yapmadığı vaatleri sizler için derledi...