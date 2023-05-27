Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozulan dengesi canlı yayında patlak verdi! Başkan Erdoğan'a oy verenleri skandal sözlerle itham etti

Kandil'in gölgesindeki 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy veren tabana skandal sözlerle seskendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Erdoğan'a oy vermenin günah olduğu söyleyecek kadar ileri gitti. Cumhur İttifakı seçmenini 'ahlaksız' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes." diye konuştu.