Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki iftirasına AK Parti'den sert yanıt: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sürdürdüğü iftira kampanyasını siyasetin "dip" noktasına çekti. Başkan Erdoğan'ın ailesini de yalan ve iftira dolu siyasetine alet etmeye kalkan Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde "Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sınır tanımaz iftira dolu sözlerine AK Parti'den hemen yanıt geldi. Sözcü Ömer Çelik, CHP liderine gereken yanıtı işte bu sözlerle verdi. Çelik "15 Temmuz'da kimin kaçtığını gördük" yanıtıyla Kılıçdaroğlu'na gerçekleri bir kez daha hatırlattı.