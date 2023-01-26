Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti

Dün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının “Adayımız sizsiniz” desteğiyle masaya oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İYİ Parti cephesinden rest geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu diretirse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Bu açıklamalardan sonra toplantı sürerken istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Sıcak detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

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