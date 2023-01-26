26 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa etti
Dün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının “Adayımız sizsiniz” desteğiyle masaya oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İYİ Parti cephesinden rest geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu diretirse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Bu açıklamalardan sonra toplantı sürerken istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Sıcak detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktarırken gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.