Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar TL'lik ihale" iddialarına bakanlık yanıt verdi! İşte yalanlar ve gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda bir ihalenin 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek başka bir şirkete verildiğini iddia etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin 2 milletvekilinin iddialarına ilişkin gerçekleri kamuoyu ile paylaştı. İşte yalanlar ve gerçekler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN