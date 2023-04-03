Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP iyice el artırdı! Özerklik ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini alarak koalisyonun ortak adayı oldu. HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakının seçim beyannamesi belli oldu. DBP’li Saliha Aydeniz tarafından okunan bildiride, "Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması, tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılması, Öcalan'ın serbest bırakılması" gibi bir dizi skandallar vadedildi. Aydeniz’in bebek katili Öcalan’ı andığı sırada salondan alkış sesleri yükseldi.14 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verecek olan HDP, geçtiğimiz günlerde seçim bildirgesini açıklamıştı.

Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, 6'lı koalisyonun adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra PKK'nın siyasi ayağı HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KANDİL'DE BAYRAM HAVASIYLA KARŞILANDI

PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.

SEÇİM BEYANNAMESİ KANDİL'DEN

Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayanlar arasında HDP'nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim beyannamesini DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz kamuoyuna duyurdu.

PKK'NIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VAADETTİLER

Skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması

Tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılması

Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecrite son verilmesi

HDP SEÇİM BİLDİRGESİNDE SKANDAL VAATLER

6'lı koalisyona 7'nci ortak olarak katılan HDP seçim bildirgesini geçtiğimiz günlerde düzenlediği törenle açıkladı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinmesi o vaatler arasında öne çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullandı. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret ederek, Meclis'te destek pazarlığı yapmıştı. Bu pazarlık sonrası HDP de 6'lı koalisyona katılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gizli kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?" diyerek 6'lı koalisyona zor sorular yöneltmişti. HDP'nin skandal seçim bildirgesi pazarlığa dair ipuçları verdi.

"KÜRDİSTANİ İTTİFAKIN TÜM BİLEŞENLERİ BURADALAR"

Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"İŞGAL VE SAVAŞA DAYALI DIŞ POLİTİKAYA DUR DEMEK İÇİN GELİYORUZ"

HDP Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

SKANDAL BİLDİRİDEN ÖNE ÇIKANLAR

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.

Zorunlu din dersini kaldıracağız.

Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIKLARI PAZARLIK BİLDİRGE SONRASI ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile 1 saati aşkın görüşen Kılıçdaroğlu, HDP'den destek istedi. HDP, şartlarını sundu. 6'lı koalisyon HDP'nin şartlarını kabul edince, HDP aday çıkarmama kararı aldı ve 7'nci ortak olarak koalisyona katıldı. Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için müzakere önerisini de kabul etmişti. HDP'nin seçim bildirgesinde, 'Kayyum uygulamasına son vereceğiz." ifadesi açıkça yer aldı.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİNE CHP 'HAYIR' DEMİŞTİ! HDP IRAK VE SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ VAAT ETTİ

Türkiye terör örgütlerini bulundukları yerde yok etme stratejisine geçmişti. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarını sürdürmek için Meclis'ten tezkere onayı istendi. CHP ve HDP tezkereye 'Hayır' oyu kullandı. CHP'nin bu tavrı o günlerde Kandil'deki teröristlerden övgü almıştı. Gelinen noktada HDP, "Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız." vaadini bildirgeye ekledi. Tezkereye, 'Hayır' diyerek daha önce de bu duruma destek veren Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin bu önerisini de kabul etmiş olması muhtemel.

ZORUNLU DİN DERSİ KONUSUNDA DA HEMFİKİRLER

HDP, Diyanet'in kapatılması ve yerine İnanç Bakanlığı'nın açılmasını önerirken, zorunlu din dersini de kaldıracaklarını açıkladı. CHP'nin de Diyanet'ten rahatsız olduğu biliniyor. Bu öneriye ne cevap verildiği bilinmezken, zorunlu din dersinin kaldırılması noktasında CHP'nin tutumu da HDP ile aynı. Daha önce CHP'nin seçim bildirgesinde de bu ifadeler yer almıştı. CHP, din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Saadet Partisi'nin bu maddeye nasıl baktığı ise muamma...

TERÖRDEN TUTUKLULARIN SALINMASI KONUSUNDA DA KOALİSYON SORUN ÇIKARMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, her platformda KHK ile görevden alınan terör zanlılarını göreve iade edeceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ayrıca, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılacağını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti. HDP'nin, "Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız." maddesini hayata geçirmesi durumunda tutuklu bulunan terör suçluları salıverilecek.