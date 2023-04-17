17 Nisan 2023, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu’nın Kandil sessizliği! CHP’nin PKK tutarsızlığı
Gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütü elebaşlarından art arda gelen destek mesajları soruldu. 7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, “PKK'nın desteğinden rahatsızım, kabul etmiyorum” diyemedi. Terör örgütünün adını reklam olmasın diye kullanmadığını öne sürdü.