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0){for(t=0;t
08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine skandal! HDP'ye destek Selahattin Demirtaş'a özgürlük açıklaması Giriş: 08.03.2021 00:37 Güncelleme:08.03.2021 00:48 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını demokrasiye ihanet olarak niteledi. HDP'ye haksızlık yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu bir kez daha Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu çok tartışılacak başka açıklamalara da imza attı. DİĞER