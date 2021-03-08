Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine skandal! HDP'ye destek Selahattin Demirtaş'a özgürlük açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını demokrasiye ihanet olarak niteledi. HDP'ye haksızlık yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu bir kez daha Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu çok tartışılacak başka açıklamalara da imza attı.

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