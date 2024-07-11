Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni mesaj! CHP’lilere kum saatli mesaj

SHP'nin 14 yıl sonra yeniden siyaset sahnesine dönmesi CHP'de tartışmalara yol açtı. SHP'nin kurulmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkili olduğu iddiası ortaya atıldı. O iddiayla ilgili CHP'li vekillerden ilk değerlendirmeler geldi. İşte ayrıntılar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN