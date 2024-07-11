11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni mesaj! CHP’lilere kum saatli mesaj

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 11:11
SHP'nin 14 yıl sonra yeniden siyaset sahnesine dönmesi CHP'de tartışmalara yol açtı. SHP'nin kurulmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkili olduğu iddiası ortaya atıldı. O iddiayla ilgili CHP'li vekillerden ilk değerlendirmeler geldi. İşte ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz
"Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz"
CHP’lilere kum saatli mesaj
CHP’lilere kum saatli mesaj
İsyan ettiren fiyat: Bunun neresi ticaret?
İsyan ettiren fiyat: Bunun neresi ticaret?
Uçakla seyahat edecekler dikkat! İptal edildi
Uçakla seyahat edecekler dikkat! İptal edildi
Esad açıklaması: Somut bir eylem planı...
Esad açıklaması: Somut bir eylem planı...
NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!
NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!
Ayasofya’nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı!
Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı!
Irak’ın kuzeyinde teröre darbe!
Irak'ın kuzeyinde teröre darbe!
Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti!
Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti!
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis!
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis!
NATO liderler zirvesi başladı!
NATO liderler zirvesi başladı!
Kayseri provokasyonunda PKK-FETÖ izi
Kayseri provokasyonunda PKK-FETÖ izi
Daha Fazla Video Göster