Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yaylım ateşi! Özgür Özel’i topa tuttu

CHP'de halef selef genel başkanlar bu kez Türkevi üzerinden karşı karşıya geldi. Özel'in "hepimizin gururu" dediği Türkevi ile ilgili iddialar için yaptığı açıklama Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Eski CHP Genel Başkanı Türkiye'ye karşı açılan tartışmalı soruşturmayı referans göstererek Özel'i hedef aldı. CHP'de bir de istifa depremi yaşandı. Lüks cipinden binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatı çıkan Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti. İstifanın perde arkası ise dikkat çekici...

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