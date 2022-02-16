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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan trollerinde #SıraSende talimatı

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Giriş: 16.02.2022 00:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyerek troll ordusuna #SıraSende hashtagini kullanılarak paylaşım yapmaları talimatını böyle vermişti.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan trollerinde #SıraSende talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan trollerinde #SıraSende talimatı
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