16 Şubat 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan trollerinde #SıraSende talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyerek troll ordusuna #SıraSende hashtagini kullanılarak paylaşım yapmaları talimatını böyle vermişti.