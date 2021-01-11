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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "seçim ve miting" itirafı

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Giriş: 11.01.2021 21:00
Güncelleme:11.01.2021 21:17
Sık sık "CHP halktan giderek uzaklaşıyor" eleştirileri ile karşı karşıya kalan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerin gereksiz olduğunu savundu. Katıldığı bir programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP’nin halktan kopuk olduğunun itirafı gibiydi.

Sık sık "CHP halktan giderek uzaklaşıyor" eleştirileri ile karşı karşıya kalan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerin gereksiz olduğunu savundu.

Katıldığı bir programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'nin halktan kopuk olduğunun itirafı gibiydi.

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