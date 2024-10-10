Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e yanıt! Suçlamaları reddetti

CHP Grup Toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel isim vermeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibini hedef almıştı. Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan suçlamaları reddetti. Özel'e de diyecekleri vardı. İşte tüm detaylar…

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