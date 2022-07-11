11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kredi provokasyonu!
Geçtiğimiz aylarda faturasını ödemeyince elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir sivil itaatsizlik eylemi için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, yeni mezun gençlerden, devletten aldıkları kredi borçlarını ödememelerini istedi. İşte ayrıntılar…