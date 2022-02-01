01 Şubat 2022, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı: Ben imza demedim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceliği 100 bin lira olan lüks otel ile ilgili sessizliğini sürdürüyor. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu tüm yaşananlara rağmen "Yoksulların yanındayım" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, gerçek dışı ihale iddiasını ise sürdürdü. Başkan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ''ıslak imza'' sözlerinden geri adım attı.