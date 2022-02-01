Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imza çarkı: Ben imza demedim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geceliği 100 bin lira olan lüks otel ile ilgili sessizliğini sürdürüyor. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu tüm yaşananlara rağmen "Yoksulların yanındayım" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, gerçek dışı ihale iddiasını ise sürdürdü. Başkan Erdoğan'ın tepkisi sonrası ''ıslak imza'' sözlerinden geri adım attı.

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